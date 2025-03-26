Girne ve İskele'de hırsızlık olayları: 3 kişi tutuklandı

Girne’de çalıştığı iş yerinde satışa sunulan 120 adet ahşap kalıbı, sözde bir müşteriye götürecek şekilde zimmetine geçirdiği, ayrıca, başka bir müşteriden tahsil edilen 10 bin TL’yi ve siparişi alınmış gibi bildirdiği 500 Euro’yu şirkete ödemeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edilen R.Z. (E-45), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 24 Ekim 2024 ile 3 Şubat 2025 tarihleri arasında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında R.Z. dün tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İskele’de 15 bin sterlin çalındı

İskele’de ise bir şahsa ait aracın torpido gözünde muhafaza edilen 15 bin sterlinin çalındığı bildirildi.

Polisin yürüttüğü soruşturmada, araç sahibinin alkollü olduğu için aracını kullanamayacak durumda olduğu ve aracı O.K.D. (E-32) ile C.T.K. (K-47) isimli şahıslara emanet ettiği, paranın ise ismi geçen şahıslar tarafından çalındığı belirlendi.

Söz konusu şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.