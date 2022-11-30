Girne ve Güzelyurt’ta denetim: Kumarhanede bulunması yasak 38 kişi tespit edildi

Polis, 29 – 30 Kasım tarihleri arasında, Girne ve Güzelyurt’ta asayiş ile trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında; Girne’de kumarhaneye girmesi yasak olan 31 kişi hakkında yasal işleme gidildi, 193 sürücü trafikte rapor edildi, 14 araç trafikten men edildi.

Öte yandan Güzelyurt’ta ikamet izinsiz 2 kişi tespit edildi, kumarhanede bulunması yasak olan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Trafikte ise 351 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi.

Girne’de kumarhaneye girmesi yasak olan 31 kişi hakkında yasal işlem

Açıklamaya göre, Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, kıraathaneler ve barlarda gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafikte 193 araç sürücüsü rapor edildi, 14 araç trafikten men edildi

Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde ise 1074 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 193 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilirken, 14 adet araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta ikamet izinsiz 2 kişi tespit edildi, kumarhanedeki 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bet ofisler, alkollü içki satışı yapılan yerler ile kahvehanelerde denetimler yapıldı.

Denetimler sonucu KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, yetkili makamdan izinsiz alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen bir iş yeri işletmecisi ve kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

351 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafında gerçekleştirilen denetimlerde 948 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen toplam 351 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan rapor edildi.