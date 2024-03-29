Girne Türk Sanat Müziği Topluluğu, yeni koristlerini arıyor

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, sesine ve müzik kulağına güvenen yetenekli sanatçılar arıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni koristlerin seçimi için mülakat sürecinin başladığı duyuruldu.

Başvuru için son tarih 10 Mayıs Cuma olarak belirlenirken, başvuruların Girne Belediyesi Kültür Sanat Biriminden temin edilecek formun doldurulmasıyla yapılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuruda bulunan herkesin kendilerine verilecek giriş kartı ile 13 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda yapılacak mülakata katılacağı, başarılı adayların isimlerinin 24 Mayıs’ta Girne Belediyesi Oda Tiyatrosundaki Türk Sanat Müziği Topluluğu ilan panosuna asılacağı belirtildi.