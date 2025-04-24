Girne Turizm Limanı’nda canlı mermi ve ses fişeği
Girne Turizm Limanı’ndan bu sabah Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan 35 yaşındaki İ.Ç’nin üzerinde canlı mermi ve ses fişeği bulundu.
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Girne Turizm Limanı’ndan bu sabah Kıbrıs'ın kuzeyine giriş yapan 35 yaşındaki İ.Ç’nin (E-35) üzerinde canlı mermi ve ses fişeği bulundu.
Polis Basın Subaylığı’nın basın bültenine göre, gümrük kontrolünden geçerken durdurulan İ.Ç’nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu dört adet 9 mm çapında canlı mermi ve bir adet 12’lik ses fişeği tespit edildi. Söz konusu maddeler emare olarak alınırken, İ.Ç. tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : polis, mermi, girneturizmlimanı