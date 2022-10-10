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  3. Girne Özyalçın Merkezi’ndeki test hizmeti Girne Akçiçek Hastanesi’ne alındı
Girne Özyalçın Merkezi’ndeki test hizmeti Girne Akçiçek Hastanesi’ne alındı

Girne Özyalçın Merkezi’ndeki test hizmeti Girne Akçiçek Hastanesi’ne alındı

Sağlık Bakanlığı, Girne Özyalçın Merkezi’nde verilen PCR ve antijen hizmetlerinin yarından itibaren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde verileceğini bildirdi.

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Sağlık Bakanlığı, Girne Özyalçın Merkezi’nde verilen PCR ve antijen hizmetlerinin yarından itibaren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, testler, haftanın 7 günü 08.30 -16.00 saatleri arasında yapılabilecek.

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