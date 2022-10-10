Girne Özyalçın Merkezi’ndeki test hizmeti Girne Akçiçek Hastanesi’ne alındı
Sağlık Bakanlığı, Girne Özyalçın Merkezi’nde verilen PCR ve antijen hizmetlerinin yarından itibaren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde verileceğini bildirdi.
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Sağlık Bakanlığı, Girne Özyalçın Merkezi’nde verilen PCR ve antijen hizmetlerinin yarından itibaren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, testler, haftanın 7 günü 08.30 -16.00 saatleri arasında yapılabilecek.
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