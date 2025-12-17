Girne – Lefkoşa yolu kısmi olarak kapatılacak
Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’nde gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeniyle Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki yolun (kuzey–güney hattı) belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Açıklamaya göre söz konusu güzergah, 17 Aralık Çarşamba akşamı saat 21.00’den 18 Aralık Perşembe sabahı 05.00’e kadar araç trafiğine kapalı olacak. Çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlar haritada gösterildi.
