Girne-Lefkoşa ana yolunda kaza: 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 11.10 sıralarında, ana yolun 10-11’inci kilometreleri arasında gerçekleşti. 28 yaşındaki Eunus Ali yönetimindeki GZ 222 plakalı salon araç, Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarı çıktı ve aracın sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Eunus Ali ile araçta yolcu olarak bulunan 6 yaşındaki A.A.M, Mst 42 yaşındaki Shahida Begum, 27 yaşındaki Jannatul Ferdousi Poli ve 41 yaşındaki Sarafar Ali yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 27 yaşındaki Jannatul Ferdousi Poli’nin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer yaralıların ise Acil Serviste tedavilerinin sürdüğü açıklandı. Polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.