Girne-Lefkoşa ana yolunda kaza... 1 hafif yaralı
Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, kullandığı araçla takla atan 25 yaşındaki Aziz Gurbanov hafif yaralandı.
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Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında, kullandığı araçla takla atan 25 yaşındaki Aziz Gurbanov hafif yaralandı.
Polis açıklamasına göre bugün saat 11.50'de Gurbanov yönetimindeki KU 275 plakalı araç, Lefkoşa istikametine doğru seyrederken dikkatsizlik sonucunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle orta refüjde bulunan beton korkuluklara çarparak takla attı ve tavanı üzerinde durdu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : kaza, trafik kazası