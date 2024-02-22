Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul sosyal medyada yaptığı açıklamada Kordon Boyu çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Ülkemiz siyasetinde yaşanan çirkinliklerin bizi umutsuzluğa düşürmesine izin vermeyeceğiz.

Yıllardır elden geçirilmeyi bekleyen Girne Kordon Boyu için çalışmaların başladığını duyurmak istiyoruz.

Girne Kordon Boyu her hali ile güzel ama başladığımız çalışmalar bittiğinde ülkemiz çok özel bir kamusal alan kazanacak.

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