Girne-Karakum’da kaza: 6 kişi yaralandı

Girne Karakum bölgesinde bu sabah meydana gelen kazada iki araç sürücüsü ve araçlarda yolcu olarak bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide kaza, saat 07:00 sıralarında, Karakum’da Şht.Cemil Akın sokak üzerinden güney istikametine doğru seyreden İkram Ashgar (E-32) yönetimindeki ZNF 073 plakalı salon aracı ile Uğur Mumcu caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden İbrahim Türkmeneli (E-38) yönetimindeki RK 930 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucunda ZNF 073 plakalı araç sürücüsü İkram Ashgar ve RK 930 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Aktaş (E-38) ile Bekir Birol(E-55) yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ZNF 073 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Nedim Shaled(E-35), RK 930 plakalı araç sürücüsü İbrahim Türkmeneli ve yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Korkmaz(E-36) yaralanarak Girne Akçicek devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.