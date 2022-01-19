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  2. SEÇİM 2022

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Girne esnafından CTP’ye büyük ilgi

Girne esnafından CTP’ye büyük ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, bu sabah Girne Açık Pazar’ı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, bu sabah Girne Açık Pazar’ı ve Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Heyette, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve CTP Lapta Belediye Başkan Adayı Emre Efendi de yer aldı. Esnafın ve yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaşan CTP heyeti, 23 Ocak’tan sonra uygulayacakları ekonomik programları halka aktardı.

Pandemi ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle son zamanlarda zor günler geçirdiğini belirten Girne esnafı da, bu programların hayata geçmesine tam destek vereceklerini belirtti.

Girneli yurttaşlar da elektrik kesintileri ve ekonomik krizden şikayet ederken, krize seyirci kalanlar için Pazar günü yapılacak olan seçimde “Buraya Kadar” diyeceklerini ifade etti.

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