Girne Düşünce Derneği, Kızılyürek’i konuk ediyor

Girne Düşünce Derneği, Pazartesi günü düzenleyeceği panelde, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i konuk ediyor.

Dernek Başkanı Ziya Tüzel’in açıklamasına göre “Kıbrıslı Türkler, yurttaş mı, soydaş mı, yoksa yersiz-yurtsuz bir toplum mu?” başlıklı panel, Dome Otel’de saat 20.00’de başlayacak.

Moderatörlüğünü Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tüccar’ın yapacağı panele halkın davetli olduğu belirtildi.