Girne Düşünce Derneği, Kızılyürek’i konuk ediyor
Girne Düşünce Derneği, Pazartesi günü düzenleyeceği panelde, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i konuk ediyor.
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Girne Düşünce Derneği, Pazartesi günü düzenleyeceği panelde, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek’i konuk ediyor.
Dernek Başkanı Ziya Tüzel’in açıklamasına göre “Kıbrıslı Türkler, yurttaş mı, soydaş mı, yoksa yersiz-yurtsuz bir toplum mu?” başlıklı panel, Dome Otel’de saat 20.00’de başlayacak.
Moderatörlüğünü Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Tüccar’ın yapacağı panele halkın davetli olduğu belirtildi.
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Etiketler : Niyazi Kızılyürek, girne düşünce derneği