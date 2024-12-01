Girne, Dikmen ve Alayköy'ün bir kısmında elektrik kesintisi

Kıb-Tek Girne, Dikmen ve Alayköy bölgelerinin bir kısmına elektrik enerjisi verilemediğini, elektrik kesintisini gidermeye yönelik çalışmaların devam ettiğini, saat 12.00’ye kadar enerjinin yeniden verilmesinin planladığını duyurdu.

Açıklamada elektrik kesintisinin Teknecik Trafo Merkezi’nde yüksek gerilim kesici ve ayırıcıda oluşan patlamadan kaynaklandığı da kaydedildi.