Girne-Değirmenlik anayolunda kaza: Asfalt yüklü kamyon devrildi
Girne-Değirmenlik Anayolunun 3-4 km'leri arasında, 24 yaşındaki S.M., yönetimindeki asfalt yüklü kamyon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak devrildi.
A+A-
Girne - Değirmenlik Anayolunun 3-4 km'leri arasında, 24 yaşındaki Serdar Muhammedov, yönetimindeki asfalt yüklü PS 122 plakalı kamyon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polis basın subaylığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
Bu haber toplam 301 defa okunmuştur
Etiketler : trafik kazası, girne, değirmenlik, kamyon