“Girne Çarşı Şenliği” 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

Girne Belediyesi ve çarşı esnafı iş birliğinde her yıl düzenlenen "Girne Çarşı Şenliği" bu yıl 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda bugün yapılan bilgilendirme toplantısında, şenliğin kapsamı ve programının yanı sıra tarih düzenlemesi görüşüldü.

Toplantıya, Girne Belediyesi Asbaşkanı Haşim Yücel, Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Sosyal İşler Şube Amiri Serdar Tuksal ile çarşı esnafı katıldı.