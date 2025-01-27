Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserleri devam ediyor
Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserlerinin ikincisi İskele’de gerçekleştirildi.
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Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserlerinin ikincisi İskele’de gerçekleştirildi.
Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Şefliğini Yılmaz Taner’in yaptığı konser İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.
Bir sonraki konser 31 Ocak Cuma akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Saat 19.00’da başlayacak konsere giriş ücretsiz olacak.
Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserlerinin ilki Kasım’da Kalkanlı’da yapılmıştı.
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