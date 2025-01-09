Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserleri başlıyor
Şef Yılmaz Taner yönetiminde düzenlenecek Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserleri sanatseverlerle buluşuyor.
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Şef Yılmaz Taner yönetiminde düzenlenecek Girne Belediyesi Oda Müziği ve Çok Sesli Koro Konserleri sanatseverlerle buluşuyor.
Konserlerin ilki, 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 19.00’da İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. İkinci konser ise 31 Ocak 2025 Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak.
Tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek konserlere tüm halkımız davetlidir.
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Etiketler : konser, girne belediyesi