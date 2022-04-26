Girne Belediyesi Kitap & Kültür Günleri devam ediyor

Girne Belediyesi ve Işık Kitabevi iş birliğinde gerçekleştirilen Girne Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Ahmet Telli, Latife Tekin, Bora Ercan, Havva Tekin, Erdal Güney ve Barış İnce yanında ülke yazar ve gazetecilerinin de katılımıyla gerçekleşen program çerçevesinde yarın saat 11.00’de Çocuk Kitabı Yazarı Ünver, Alibey Ramadan Cemil Meydanı’nda çocuklarla söyleşi, İmza Günü gerçekleştirecek.

Program, saat 14.00’te Sanat Galerisi’nde Mahmut İslamoğlu, Şevket Öznur ve Eralp Adanır’ın okuyucularıyla buluşmasıyla devam edecek.

Saat 19.00’da ise İlksoy Aslım, Aytuğ Plümer, Mehmet Hasgüler’in imza ve söyleşi etkinliği yapılacak.

Türkiye’de özgün tarzıyla ses getiren ve yeni kitabı “Başkanlarının Tanrısı” adlı kitabın yazarı Mine Söğüt de aynı gün saat 16.00’da Sanat Galerisi’nde okurlarıyla buluşacak.