Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. YEREL YÖNETİM

  3. Girne Belediyesi Kent Güvenliği Birimi’ne yeni personel
Girne Belediyesi Kent Güvenliği Birimi’ne yeni personel

Girne Belediyesi Kent Güvenliği Birimi’ne yeni personel

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kent Güvenliği Birimine münhalle alınan personelle görüşerek, görev ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verdi.

A+A-

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kent Güvenliği Birimine münhalle alınan personelle görüşerek, görev ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni personel, Kent Güvenlik Birimi’nin 7 gün 24 saat boyunca Girne Belediye sınırları içerisinde, huzur ve güvenliği sağlamak adına daha kapsamlı görev yapacak.

Bu haber toplam 126 defa okunmuştur
Etiketler :