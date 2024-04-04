Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında “Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezindeki Köpekleri Kısırlaştırma Projesi” kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilk kez 2023 yılında imzalanan protokol kapsamında 106 köpeğin kısırlaştırıldığı, Girne Belediyesi’nin ise bir yılda yaklaşık 365 canı kısırlaştırdığı kaydedildi.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında imzalanan protokole, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına Birlik Başkanı Vet. Hek. Mustafa Erk ile Girne Belediyesi adına da Başkan Murat Şenkul imza koydu.

Girne Belediyesi sınırları içerisinde insan, havyan ve çevre sağlığına zarar verir nitelikte sokaklarda yaşam mücadelesi veren köpeklerin sayısında yaşanan artışa dikkat çekilen açıklamada, bu artıştan dolayı hayvan sağlık ve refahının tehlike altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Protokol, köpeklerin daha iyi koşullarda yaşayabilmelerinin sağlanması amacı atılacak adımları kapsıyor” denildi.

Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler

Açıklamada, protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler ise şu şekilde sıralandı.

“Başıboş köpeklerin çoğalmasını engellemek amacıyla öncelikle kısırlaştırılmaları; kısırlaştırılan hayvanların, ameliyatları sonrası bir haftalık bakım ve kontrolleri sonrasında uygun koşullara haiz bir yerde barınmalarının sağlanması; kısırlaştırılan her köpeğin, mikroçip takılarak Veteriner Dairesine kaydının yapılmasının sağlanması; kısırlaştırılan ve bir haftalık bireysel tıbbi bakım ve kontrolü yapılan köpeklerin, sahiplendirilene kadar uygun şartlarda Girne Belediyesi Hayvan Barınağında barındırılması; kısırlaştırılan köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışma ve kampanya başlatılması; evcil hayvanların sokağa terk edilmesini önlemek amacıyla yazılı, görsel ve sanal medyada bilgilendirmeler ve haberler yapılması”.

Şenkul: “Amacımız daha fazla cana erişmek”

Protokol imza töreninde konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 2023 yılında ilk kez Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile imzalanan protokolün sonuçlarından memnun olduğunu dile getirdi. Şenkul, protokol kapsamında bir yıllık süre içerisinde 106 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını, Girne Belediyesi ve işbirliği içerisinde olduğu kurumlarca ise yaklaşık 365 canın kısırlaştırıldığını kaydetti.

Hedeflerinin bu yıl daha fazla cana erişmek olduğunu söyleyen Şenkul, yıl içerisinde hayat bulacak bazı etkinliklerden elde edilecek gelirlerin yine ‘Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ için kullanılacağını belirtti.

Erk: “Geçtiğimiz yıl 106 köpek kısırlaştırıldı”

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Vet. Hek. Mustafa Erk de Girne Belediyesiyle ilk kez 2023 yılında imzalanan protokolün süresinin dolması ile ikinci kez protokol imzalamak için toplandıklarını söyledi. Erk, geçen yılki çalışmalarına katkı koyan tüm meslektaşlarına, Şenkul ve ekibine teşekkür etti. Erk, bu yıl daha yüksek bir tempo ile daha fazla sokak hayvanına ulaşma hedefinde olduklarını da kaydetti.