Girne Belediyesi evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı

Girne Belediyesi, yatağa bağlı hastalara evde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre söz konusu hizmet ilk kez verilmeye başlandı. Açıklamada, yatağa bağlı hastalara yönelik hizmet, Fizyoterapist Muhammet Erol tarafından verilecek.

Hizmetten faydalanabilmek için, hastanın Girne Belediyesi sınırları içinde ikamet etmesi, doktor raporlarının olması, “evde tedaviye uygun” raporunun olması, yatağa bağımlı durumda veya hareket kısıtlılığının olması, sosyal yardım alması veya dar gelirli olması, gerekli tedaviyi alamıyor olması, hastanın hastaneye ve tedaviye ulaşımda sıkıntı yaşaması gerektiği kaydedildi.

Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin belediyenin 0392 650 01 00 (dahili 1555) numaralı telefonunu arayabileceği duyuruldu.