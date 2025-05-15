Girne Belediyesi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği bir araya geldi

Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ve Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği arasında Belediye’de gerçekleşen toplantıda, mekanik sıhhi tesisat meslek alanın izlenebilirliğinin sağlanması ve sektör olarak güçlü hale gelmesi için daha önce imzalanan protokol ele alınarak uygulanmasına karar verildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren inşaat projelerinin onaylanmasından önce mekanik sıhhi tesisat uygulaması yapacak kişi ve firmaların Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Mekanik Tesisatçılar Birliği üyelik şartı aranacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç, Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Tünser Tayfuner, Yönetim Kurulu üyeleri ve KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın katılımı ile Girne Belediyesi ve KTEZO arasındaki var olan iş birliklerinin gelişmesi, sanayi bölgelerindeki sıkıntılar, vergilendirme gibi konu başlıkları ele alınırken aynı zamanda mekanik sıhhi tesisatçılık alanında önemli bir karara imza atıldı.

İmzalanan protokolün gereği olarak ev, villa veya apartman projelerinin onayından önce Mekanik Sıhhi Tesisatçılığı yapacak olan firma veya kişinin KTEZO ve K.T. Mekanik Tesisatçılar Birliği'nden üyelik veya yeterliliği ile ilgili beyan istenecek.

Toplantının ardından Girne Belediye Başkanı Şenkul, yaptığı konuşmada , protokolün uygulanması ile mekanik sıhhi tesisat alanın izlenebilirliğinin artacağını, su gibi ülke için değeri tartışılmaz olan bir üründe kalite ve standartlarının yükseltilmesinin birçok sıkıntıyı giderebileceğini vurguladı.

KTEZO Başkanı Ardıç da, Girne Belediyesi Başkanı Şenkul’a teşekkür ederek, protokolün uygulanması ile birlikte ülke için en önemli sorun olan kayıt dışılığın giderilebileceğini, sektörün daha güçlü hale gelmesine yardımcı olacağını ve istihdamın da önünü açacağını söyledi.