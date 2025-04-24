Girne Belediyesi ‘Çocuk Şenliği’ ve kortej düzenledi

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlikler düzenledi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 11.00 – 19.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Etkinlikte palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, müzikli eğlenceler, yüz boyama, ebru, linol baskı, seramik atölyeleri, hareket ve ritim atölyeleriyle birçok yiyecek içecek stantı yer aldı, Pameo Ice Cream tarafından çocuklara gün boyu ücretsiz dondurma dağıtıldığı. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube personeli ise çocuklara balon hediye etti.

Girne bölge okullarının katılımıyla saat 17. 00’de ise kortej düzenlendi. Askeri bando, izci kulüpleri, öğrenci bandosu, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortej Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayarak, Antik Liman’a kadar devam etti.

Daha sonra öğrenciler, Antik Liman’da kurulan sahnede çeşitli gösteriler sergiledi.