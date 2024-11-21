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Girne Belediyesi ‘Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi’ etkinliği düzenledi

Girne Belediyesi ‘Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi’ etkinliği düzenledi

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi, "Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi" başlıklı etkinlik düzenledi.

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi, "Çocuk Haklarının Sanat ile İfadesi" başlıklı etkinlik düzenledi.

Belediye'den verilen bilgiye göre, 7 - 10 yaş arası çocuklara yönelik etkinlik dün saat 15.00'de Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde (Eski Girne Belediye Binası) başladı.

Nevin Halis ve Eliz Beyaz eğitmenliğinde, 35 çocuğun katılımıyla yapılan etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü. Etkinlik kapsamında ‘Yaratıcı Masal Atölyesi’, ‘Resim Atölyesi’ ve ‘Seramik Atölyesi’ olmak üzere üç farklı sanat atölyesi sunuldu.

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