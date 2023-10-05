Girne Antik Liman’daki işletme sahipleri isyan etti

YENİDÜZEN – Özel

Tadilatı bitmek bilmeyen, tartışmalarla gündemden düşmeyen ve açılış tarihi 5’inci kez değiştirilerek 20 Ekim’e alınan Girne Antik Liman’da bu kez de esnaf isyan etti.

Girne Antik Liman’da örgütlenen 25 işletme, Turizm Bakanlığı tarafından verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayarak, “İsteklerimiz olana kadar işletmelerimizi açmayacağız” dedi.

Verilen sözlerin yerine getirilmemesi durumunda iş yerlerini açmama kararı aldığını açıklayan 25 işletme, sekiz maddelik taleplerini anlatan bildiri imzaladı.

Bildiriyi imzalayan 25 İşletmenin sözcüsü Harbur Cafe İşletmecisi Reşat Günhan, restorasyon çalışmalarının başladığı günden bu yana hiçbir destek görmediklerinin altını çizerek, verilen sözlerinin de hiçbirinin tutulmadığını anlattı.

Günhan, “Bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı, bu sözler tutulana kadar işletmelerimizi açmayacağız. Liman açılsa bile terk edilmiş vaziyette duracak.” dedi.

Harbur Meet Point Cafe & Restoran İşletmecisi Uluç Şonya ise “Bu şartlarda açarsak kısa sürede batarız, bıçak kemiğe dayandı” derken, Harbur Club ve Nargile Cafe İşletmecisi Salih Günhan ise

Bakanlığın limanı özelleştirme niyeti taşıdığını iddia ederek, “’Biz yaptık oldu’ zihniyetiyle hareket ediyorlar” dedi.

Bildiriyi imzalayan 25 İşletmenin sözcüsü Harbur Cafe İşletmecisi Reşat Günhan:

“İşletmeciler kaosa sürüklendi”

Söz verilen hibe, kredi ödenekleri, metrekare kaybı, işletme önlerindeki pergolalar ve yürüyüş yoluyla ilgili büyük sıkıntılar bulunduğunu anlatan Günhan, şöyle devam etti: “Metrekare kaybı yaşamayacaksınız dendi ama şimdi kullanım alanlarımız sınırlandı. 3 bin adet olan sandalye iznini 300’e düşürecek bir uygulama ile karşılaştık. İşletmeler küçülürse bu durumu fiyatlara yansıtacaklar ve yerli halkın ayağı tamamen Liman’dan kesilecek. Aslında amacımız burayı daha uygun bir liman yaratmaktı. İşletmeciler kaosa sürüklendi. Her metrekareye 3 bin 250 TL hibe ödenecekti ama yapılan yeni açıklamada, topu Maliye Bakanlığı’na attılar. Bu sözü tüm limana tutsalar yaklaşık 5 Milyon TL yapar ama bize 1,5 Milyon TL ödemeyi önerdiler. Aradaki fark nerede? Biz bir yıldır işletmelerimizi, açamıyoruz. Sürekli yalan söylüyorlar. Herkes yalan söylüyor... Eğer Limandaki herhangi bir işletmenin Turizm Bakanlığı’na borcu varsa hibeden tahsil edebilir dedik ama yine de borcunuz vardır diye ödemeyeceğiz dediler. Birçok kez verdikleri sözleri tutmadılar. Biz işletmelerimizi isteklerimiz olana kadar açmayacağız.”

Harbur Meet Point Cafe & Restoran İşletmecisi Uluç Şonya:

“Bu şartlarda açarsak kısa sürede batarız, bıçak kemiğe dayandı”

Alınan bu kararın ortak olduğunu anlatan Harbur Meet Point Cafe & Restoran İşletmecisi Uluç Şonya, “Bakanlık ve Müsteşar tarafından verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bıçak kemiğe dayandı noktasındayız. Zaten bu şartlarda açarsak başarılı olamayız ve kısa sürede batarız.” dedi.

Kış dönemi için ne bir kapalı alan ne de pergola yerlerinin kaldığını anlatan Şonya, birçok adımın verilen sözlere rağmen işletmeler düşünülmeden atıldığını anlattı. Şonya özetle şöyle devam etti: “Turizmi bir yıla yaymalı, bu tadilat bu doğrultuda başlatıldı. Şimdi ise kışın limana gelenlerin hizmet alacağı bir alan olmayacak... Birçok şey düşünülmeden hareket edildi. İşletmeler yönünden hiçbir şey düşünülmedi. Sürecin başından beridir sesimizi duyurmaya çalıştık, sürekli tüm ilgililerle görüştük, bize bu sıkıntılara sürekli çözüm üreteceklerini söylediler ama gelinen noktada hiçbir orta yol bulunmadı, tüm verilen sözler uçup gitti...”

Harbur Club ve Nargile Cafe İşletmecisi Salih Günhan:

“Limanı özelleştirme niyeti taşıyorlar, ‘biz yaptık oldu’ zihniyetiyle hareket ediyorlar”

Bakanlığın sözlü garantisine inandıklarını, bu nedenle büyük bir hata yaptıklarını anlatan Harbur Club ve Nargile Cafe İşletmecisi Salih Günhan, “Battık, sesimizi duyuramadık” dedi. Bakanlığın Limanı özelleştirme gayesi güttüğünü iddia eden Günhan, ‘biz yaptık oldu’ zihniyeti ile hareket edildiğini kaydetti.

Günhan, özetle şunları dile getirdi: “Geçen yıl Kasım’dan beridir toplantı halindeyiz, hiçbir söyleneni yapmadılar ve sürekli ‘olacak’ dediler. Teslim tarihi sürekli değiştirildi, Liman Kasım’da bitecekmiş, bitse ne olacak, bitmese ne olacak, biz bitmişiz zaten duyan yok...

Mevcut düzenimizi bırakacaklarını, pergola izni vereceklerini söylediler, sözlerine inandık. İmzalı bir anlaşma yapmadık. Ne sıcakta ne soğukta limanda oturulacak hal bırakmadılar. Limanı özelleştirme niyeti taşıyorlar... Yapılan uygulamalar yerli halkın ayağını tamamen Liman’dan kesecek, yerli halk artık limanı hiç göremeyecek. ‘Biz yaptık oldu’ zihniyetiyle hareket ediyorlar.”

İmzalanan toplu kararda neler var?

25 işletmenin aldığı kararlar ve talepleri ise imzalanan dilekçede şöyle yer aldı:

“Bizler aşağıda imzaları bulunan işletme sahipleriyiz. Turizm Bakanlığının antik liman içerisinde yapmış olduğu altyapı ve restorasyon çalışmaları neticesinde işletmeciler olarak bizlerle yapılan toplantılarda, her zaman üzerine basa basa vurgulayarak haklarımızın aynen kalacağı sözleri verilerek, bu projeye başlama kararı aldıklarını dile getirmelerine rağmen, gelinen noktada verilen sözlerin hiç birinin yapılmadığından dolayı işletmeciler olarak almış olduğumuz karar, verilen sözler ve bize anlatılan proje hakkında yapmaları gereken düzeltmeleri tamamlamadıkları sürece biz 25 işletme olarak limandaki işletmelerimizi açmama kararı almış bulunuyoruz!! Bu bağlamda Turizm Bakanlığının gerekeni yapmasını beklemekteyiz.”

Verilen Sözler:

1- Her işletmeye sorgusuz sualsiz Kalkınma Bankasından kredi.

2- Her işletme önüne (pergola) ki kış aylarında da hizmet devam etsin; adada 12 ay güneş var.

3- Yürüyüş yolu (eski asfalt yol, yürüyüş yolu) aynen kalacak.

4- Aralık 2022’de hibe.

5- Şubat 2023’te hibe.

6- 30 Mayıs 2023’te teslim (Eğer teslim edilmezse zarar ziyan ödenecek)

7- Kapalı olduğumuz sürece SSD ve İHT dairesi ödemeleri yapacak.

8- Hiçbir işletme metrekare kaybı yaşamayacak.

Bu karara imza atan işletmeler:

1-Six Brothers Restoran

2-Martı Restoran

3-Bohemian Butik

4-Eşref Düzce

5-Moda Offlince

6-Harbour Cafe

7-Midpoint

8-To Limani

9-Carop Restoran

10-Hokkabaz Bar

11-Cafe 34

12-Kıymet Canlıbalık

13-Aydın Canlıbalık Restoran

14-Tripity Restoran

15-Setfish Restoran

16-Four Season Restoran

17-Marabou Restoran

18-Nargilem Cafe

19-Harbour Souvenir

20-Hürdeniz Sushi

21-Brew Cafe

22-Hürdeniz Restoran

23-The Harbour Club

24-Cafe Chimera

25-Kıbrıs Evi Restoran