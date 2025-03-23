Girne Antik Liman’da klasik otomobil sergisi düzenlendi

Girne Antik Liman’da dün klasik otomobil sergisi düzenlendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün iş birliğiyle düzenlenen sergide 13.00 20.00 saatleri arasında klasik otomobiller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik boyunca canlı DJ performansları sunulurken, saat 15.00’te de Serdar Tuksal konser verdi.