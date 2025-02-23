Girne-Alsancak çevre yolunda bir araç takla attı
Girne-Alsancak çevre yolunda bir araç takla attı, şans eseri yaralanan olmadı.
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Girne-Alsancak çevre yolunda bir araç yoldan çıkıp takla attı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün 14.50’de meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Kaza, 23 yaşındaki Ergün Şen’in, yönetimindeki FK 342 plakalı araçla Alsancak istikametine seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür
taşlarına çarpıp takla atması sonucu meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : trafik kazası