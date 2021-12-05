Girne Akçiçek Hastanesi'nde sağlık görevlisine darp

Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi'nde bugün sabah 05.00 sıralarında içki tesiri altında olan 38 yaşındaki A.Ö.(E) bir görevliyi darp etti, 31 yaşındaki V.Ö.(K) ise kasti hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi'nde bu sabah 05.00 sıralarında 112 mlgr. alkollü içki tesiri altında olan 38 yaşındaki A.Ö.(E) kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli 29 yaşındaki C.Y.(E)'yi darp etti.

31 yaşındaki V.Ö.(K) ise, 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep oldu.

Söz konusu kişiler tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Özgöçmen: "Tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun"

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi'nde bu sabah yaşanan darp olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Özgöçmen, şu açıklamayı yaptı:

"Tüm kamuoyu ve meslektaşlarımızın bilgisine sabaha yakın 4:30 saatlerinde Girne Akçiçek Devlet Hastanesi'nde kendini bilmez bir vatandaş acil serviste meslektaşlarımızı ve mesai arkadaşlarımızı darp etmiştir (Hemşire,doktor,paramedik,ambulans şöförü darp edilmiştir.) Tüm sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken yaşanan Olayın tüm detayları ve alacağımız karar ilerleyen saatlerde açıklanacaktır."