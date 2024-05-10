Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Şenkul’a ziyaret
Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.
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Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yapılan ziyarette, Şenkul, 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle sohbet ederek, öğrencilerin taleplerini dinledi.
Ziyaret kapsamında öğrenciler Şenkul’a hediye takdiminde bulundu.
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