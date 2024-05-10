Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Şenkul’a ziyaret

Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yapılan ziyarette, Şenkul, 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle sohbet ederek, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Ziyaret kapsamında öğrenciler Şenkul’a hediye takdiminde bulundu.