Gezici’ye göre ‘iki parti’ yarışacak, % 28 seçmen kararsız

GEZİCİ Araştırma Merkezi’nin ilk kamuoyu araştırmasına göre 23 Ocak seçimleri ağırlıklı olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) arasında geçecek, seçmenin yüzde 28’i şu anda “kararsız” konumda.



GEZİCİ Araştırma “KKTC 2022 Genel Seçim Sonuçları Anketi”ni açıkladı.

Ankete göre UBP, CTP, HP, DP, TDP ve YDP Meclis’e girecek partiler olarak görünüyor.



27-29 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan araştırmada, 2 bin 430 katılımcı ile görüşüldüğü belirtildi.



Ankete göre ülkenin en önemli sorunu Ekonomi, Pahalılık ve Sağlık.



Araştırmaya katılanların yüzde 56.6’sı “ekonomi”yi tüm sorunların en önüne koyuyor.



“Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz” sorusuna ankete katılanların % 28’i “kararsız” olduğunu söyledi.



GEZİCİ, oy dağılımını “kararsız” seçmeni de dağıtarak açıkladı, ancak, partilerin kararsız, sandığa gitmeyecek ya da oy kullanmayacak seçmen dışında ham oranlarını vermedi.

Anket analizinde Ulusal Birlik Partisi'nin ciddi krizlere rağmen oylarını koruduğu iddia edildi; CTP'nin oy potansiyelinde artıştan söz edildi. Demokrat Parti için "baraj sorununu tamamen aşmış" yorumu yapılırken, TDP'nin ise daha çok büyümesi beklenirken bunu küçük oranda başardığı değerlendirmesi yapıldı. Gezici'nin anket yorumunda, en ciddi oy kaybını Halkın Partisi'nin yaşadığı, düşüşün devam ettiği, 'karma oylar' ile ayakta kaldığı iması yapıldı. YDP için ise "ciddi bir rüzgar kaybında" yorumu yapıldı.



Gezici’nin “kararsız” oylar dağıtılmış tablosuna göre seçmenin % 36.3’ü UBP, % 26.1’i CTP, % 10.8’i HP, % 9.8’i DP, % 9.1’i TDP, % 5.1’i YDP’ye oy veriyor.



MP % 1.5, TKP % 1.1 ve MDP de % 0.2 gibi az düzeyde oylarla baraj altında kalıyor.