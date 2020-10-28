Gezici: ‘% 53.8 Taçoy’ – Çavuşoğlu: ‘Para istedi’

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ‘yönlendirme anket’ ve ‘Ulusal Birlik Partisi’ için çalıştığı iddiaları ile gündeme gelen Gezici, bu kez UBP Kurultayı için çalışma yaptı.



Gezici’ye göre UBP Kurultayı’nda Hasan Taçoy % 53.8 oranında önde tamamlayacak ve partinin yeni genel başkanı olacak.



Gezici Araştırma Şirketi’nin UBP Genel Başkanlık kurultayıyla ilgili anketine yönelik konuşan bir diğer Başkan Adayı Nazım Çavuşoğlu ise “Murat Gezici bu anket için benden 185 bin TL talep etti” iddiasını ortaya koydu.



Çavuşoğlu’na göre Gezici kendisine “eğer bu parayı öderse yanında olacağını ve destek vereceğini” söyledi.



Murat Gezici’nin KKTC’deki anketleri yanı sıra herhangi bir vergi mükellefi olup olmadığı ya da hangi yasal prosedür çerçevesinde çalıştığı da sorgulanıyor.



Gezici, en son Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde seçim sonuçlarını en az hatayla tahmin etmişti.



