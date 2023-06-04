Geri giderken demir korkuluklara çarptı, aşağıya düştü
Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir araç yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.
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Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bugün meydana gelen trafik kazasında bir araç yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Çağlayan bölgesinde bugün 14.00 sıralarında RJ 873 plakalı aracı ile orta refüjden geri geri yola çıkış yapmaya çalışan 85 yaşındaki Halil Dahlameroğlu, dikkatsizliği sonucu köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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