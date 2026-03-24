“Geri çekilmezse bedeli olur”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarıları’nda gelinen aşama ve yürütülen sürece ilişkin Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya farklı örgüt ve sendikaların temsilcileri de katılarak destek verdi.

“Başından beri karşıyız”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yaptığı açıklamada söz konusu yasa tasarılarının halen Meclis gündeminde olduğunu ve komitelerde görüşülmeye devam ettiğini belirtti. Sürecin başlangıcına değinen Kişmir, sosyal medyada eleştiri sınırlarını aşan, hakaret içeren ve aileleri hedef alan paylaşımlar gerekçe gösterilerek Başbakanlık bünyesinde yasa çalışmaları başlatıldığını ifade etti.

Kişmir, yaklaşık bir buçuk yıl önce Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ile birlikte bu çalışmalara davet edildiklerini ancak ilk toplantının ardından sürecin gidişatını ve niyetini doğru bulmadıkları için sonraki toplantılara katılmama kararı aldıklarını söyledi. “Anladığımız kadarıyla bu toplantılar bizim dışımızda devam etti ve hükümet dışarıdan da destek alarak bu yasa tasarılarını hazırladı” diyen Kişmir, tasarıların kamuoyunun önüne bu şekilde getirildiğini dile getirdi.

“Tasarılar geri çekilmeli”

Basın-Sen olarak ilk günden itibaren tasarılara karşı net bir duruş sergilediklerini vurgulayan Kişmir, “Bu tasarıların geri çekilmesini talep ettik. Geri çekilmemesi halinde bunun bir bedeli olacağını söyledik. Biz sözümüzün arkasındayız” ifadelerini kullandı.

“AİHS ve Anayasa’ya aykırı maddeler var”

Kişmir, sendikanın görüş ve çekincelerini komite görüşmelerinde madde madde ortaya koyduğunu belirterek, birçok düzenlemenin hukuki açıdan sorunlu olduğuna dikkat çekti. Tasarıda yer alan bazı maddelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden Kişmir, söz konusu düzenlemelerin toplum üzerinde baskı ve korku yaratabilecek nitelikte olduğunu ileri sürdü.

“Bakanlar komitede baskı kuruyor”

Açıklamasında komite sürecine de değinen Kişmir, her toplantıya 5-6 bakanın katıldığını ve yasa önerilerinin geçirilmesi yönünde baskı oluşturulduğunu iddia etti. Bu durumun sürecin sağlıklı işlemediğine işaret ettiğini belirten Kişmir, demokratik tartışma ortamının zedelendiğini savundu.

Basın-Sen, yasa tasarılarının geri çekilmemesi halinde mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.