“Geri adım atmazsanız, arıza tamir işlemlerini durduracağız”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), hükümetin kendileriyle görüşmemesi ve Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı yarınki olağanüstü Meclis oturumunda onaylaması halinde, aktif olarak yürütülen arıza tamir işlemlerinin durdurulacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, “herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için hükümet geri adım atana kadar müdahale edilmeyecektir” denildi.

Sendikanın son uyarısının yarın yapılacağı ifade edilen açıklamada, “Sendikamızın tek derdi, halkımızı sömürmeye dayalı bu tasarıya imtiyaz vermemektir” denildi.

EL-SEN, “AKSA’ya peşkeş yasası” olarak anılan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda yer alan “50 milyon Dolar’dan fazla elektrik yatırımı yapanlarla ihalesiz şekilde sözleşme imzalanacak” maddesinin değiştirilmesini talep ediyor.

Sendika, bu maddenin yürürlüğe girmesi halinde AKSA ile 30 milyon doları aşan kira bedellerinin daha da artacağını, şu anda yüksek gelen elektrik faturalarının daha da artacağını savunuyor. EL-SEN, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetin peşkeş girişimine tepkimizin 7. günü sendikamızın son uyarısı, 6 Nisan Perşembe günü olacaktır. Geleceğimizi satarsanız bu halk gerçek suçlunun siz olduğunu tüm detayları ile öğrenecektir.

Geleceğimiz satılık değil!

Halkımızın, hükümetin bu girişimini durdurmamıza verdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Bu gelecek hepimizin. Hükümetin Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa adlı şirkete yeni imtiyaz verme kararlılığı, halk tarafından ciddi bir biçimde eleştiriye maruz kalmakta. Tasarının etkileri aynı günden başlayıp uzun bir süre bu halkın mağduriyetine sebep olacak niteliktedir. Sendika üyelerimiz bu tasarıdaki değişikliklerden sonra herhangi bir ariza durumunda müdahale etmeyecektir. Ancak hükümet haklı bu tasarıdan oluşacakların bilincinde olması ve masaya yanaşmayıp asılsız suçlama ve tehditlerle sendikamızı hedef alması bizi haklı davamızdan alıkoyamayacaktır. Bu değişiklik yasalaşırsa, herhangi bir arıza durumunda ekiplerimiz sadece can ve mal güvenliğini korumak için arızayı emniyete alıp tamiri için hükûmet geri adım atana kadar müdahale etmeycektir. Bu da çok ciddi kesintiler, karanlıklar demektir. Mevcut hükümet, tüm karanlıkların sorumlusudur. Eğer günlerdir süren görüşme talebimizi dinlemeyecek ve görüşmeden kaçmaya devam edeceklerse, 5 Nisan Perşembe gününden sonra, 8’inci günümüzde aktif olarak yürüttüğümüz arıza tamiratlarını süresiz olarak durduracağız. Sendikamızın tek derdi, halkımızı sömürmeye dayalı bu tasarıya imtiyaz vermemektir.”