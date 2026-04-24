“Gerekçesini ben de anlayamadım”

Gazeteci Nazar Erişkin, Kanal T'de yayınlanan "Güne Dair" isimli programına, kanal yönetimi tarafından gerekçe gösterilmeden son verildiğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erişkin, "Bu sabah programım bittikten sonra, Kanal T yönetimi tarafından Güne Dair programıma son verildiği ve kanalın benimle bugünden itibaren çalışmayacağı tarafıma bildirildi" ifadelerini kullandı.

Erişkin, "Gerekçesini henüz benim de anlayamadığım süreçle ilgili daha geniş bilgi sahibi olduğumda sizlerle paylaşacağım" dedi.

Ersin Tatar tarafından kurulan Kanal T geçtiğimiz yıllarda AKOL Grup tarafından satın alınmıştı.

Şirket, aynı zamanda Bağımsız Gazete isimli bir haber sitesi de açmış, pek çok medya emekçisinin işten çıkarılması süreciyle gündeme gelmişti.