“AB, savunma alanında daha fazla dayanışma göstermeli”

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Birliği'nin savunma alanında daha fazla dayanışma göstermesi çağrısında bulundu.

Gayriresmi Avrupa Konseyi Zirvesi için Lefkoşa’da bulunan Mitsotakis, İran savaşı sırasında Kıbrıs’a verilen desteğin, Avrupa Birliği'nin kriz zamanlarında kolektif olarak hareket edebileceğinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Zirveye gelişinde yaptığı konuşmada, liderlerin perşembe gecesi Avrupa stratejik özerkliği kavramını daha da güçlendirmenin ve üye devletler arasında savunma iş birliğini artırmanın yollarını görüştüklerini söyleyen Mitsotakis, geçtiğimiz ay yaşanan insansız hava aracı saldırısının ardından Yunanistan ve diğer AB üye devletlerinin Kıbrıs'ın yanında yer almasını, bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Cyprus Mail’in haberine göre konuşmasında, Yunanistan'ın gelecek yılın ikinci yarısında AB Konseyi'nin dönem başkanlığını üstleneceğine de dikkat çeken Mitsotakis, “Yunanistan, bu tartışmayı daha da yükseltmek için dönem başkanlığını kesinlikle kullanacaktır,” diye konuştu.