‘Parçalayanım… Parçalarım’ oyunu LAÜ’de sahnelenecek

Sanatçı Abdullah Öztoprak’ın tiyatro oyunu ‘Parçalayanım… Parçalarım’ yarın ve pazartesi günü Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) sahnelenecek.

Hukuk Fakültesi Açık Amfi’de saat 20.00’de yer alacak tek kişilik oyun yarın Türkçe pazartesi günü ise İngilizce olarak sahnelenecek.

Öztoprak tarafından geliştirilen tek kişilik çok disiplinli sahne projesi tiyatro, müzik ve performans sanatlarını bir araya getirerek savaş, travma ve barış temalarını çok katmanlı bir anlatımla sahneye taşıyor. Proje Kıbrıs’ın kültürel hafızasını sanatsal bir dile dönüştürmeyi amaçlıyor.

Oyunun prömiyeri, 1974 yılında olayların yaşandığı Gaziveren İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi.