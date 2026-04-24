“Sorun, nakillerin iptaline kadar gidebilir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, nakil sürecini eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, nakil sürecinin “tek taraflı” başlatılmasından kaynaklı geçen yıldan kalma hataların bu yılki başvurular ile katlanarak, artacağını söyledi, “Ortaya çıkacak sorunun boyutu bu yılki nakillerin iptal edilme noktasına kadar varabilecek.” dedi.

Basın açıklamasında, “Yasa Tüzük Tanımayan, Öğretmen Düşmanlığı Yapanlara Karşı Boyun Eğmeyeceğiz” yazılı pankart açıldı.

“Gereken sorumluluk derhal gerçekleştirilmeli”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları konuşmasına, akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne girişinin yasaklanmasını kınayarak, başladı.

Bu uygulamaların iki ülke arasında yaşattığı sıkıntıların ortada olduğunu dile getiren Karaoğulları, “16’ncı aydın insanımızın muhalif duruşundan dolayı ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına dair atılan bu adım kabul edilemez.” dedi.

Karaoğulları, “eşit ve egemen devlet” söylemini dilinden düşürmeyenlerin bu konuyla ilgili atmaları gereken adım ve yerine getirmeleri gereken sorumluluğu derhal gerçekleştirilmeleri gerektiğini belirtti.

Öğretmenler Yasası, tam gün eğitim ve Disiplin Tüzüğü ile ilgili geçmişte yaşananları hatırlatan Karaoğulları, Milli Eğitim Bakanı’nın, “hukuk ve tüzük tanımaz” anlayışına devam ettiğini ileri sürdü.

Öğretmenlerin yer değiştirme; yani nakil sürecinde “istişare” sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle Bakanlık önünde toplandıklarını belirten Karaoğulları, geçen yıl nakil sürecine dahil edilmemeleri nedeniyle yüzlerce hatanın yaşandığını öne sürerek, sendikanın müdahil olmasıyla hata miktarının azalmasına rağmen hukuk yoluna giden üyeleri olduğunu ifade etti.

Bu anlayışın bu yıl da devam ettiğini savunan Karaoğulları, 15 Nisan Çarşamba günü sendikanın eğitim sekreteryasının Nakil Tüzüğü gereğince sürecin başlaması için takvim çalışmasını yaptığını ve Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile daire müdürlerine ilettiğini belirtti. Karaoğulları, sendikanın attığı bu adıma karşın 22 Nisan Çarşamba günü Bakanlık Müdürü, Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürü, Genel Ortaöğretim Daire Müdürü ve Müdür Muavin'nin katıldığı toplantıda, Sendika Genel Sekreteri ve Eğitim Sekreteri'ne nakil sürecinin geçen yılki anlayışla yapılacağına dair bilgi verildiğini söyledi.

“Nakillerin yapılması kimsenin inisiyatifinde değil”

Nakillerin yapılmasının kimsenin inisiyatifinde olmadığını, nakillerin yasa ve tüzük gereği sendika ve bakanlık tarafından istişare edilerek, en az hatayla, en doğru şekliyle Kamu Hizmeti Komisyonu’na gönderilmesi gerektiğini ifade eden Karaoğulları, Bakanlığın tek yanlı olarak bekleme listesini okullara gönderip, internette yayınlayarak, süreci başlattığını kaydetti.

Nakil sürecinin bu şekilde başlatılmasından kaynaklı geçen yıldan kalma hataların bu yılki başvurular ile katlanarak, artacağını ileri süren Karaoğulları, öğretmenlerin yer değiştirme sürecinde bu hatalar silsilesinin yaratacağı etkinin diyetini günün sonunda Kamu Hizmeti Komisyonu’nun ödeyeceği farkındalığıyla, “politik bir silaha” dönüştürülmek istendiğini iddia etti.

“Tek taraflı, istişaresiz hazırlanacak nakillerden kaynaklı, ortaya çıkacak sorunun boyutu bu yılki nakillerin iptal edilme noktasına kadar varabilecek.” diyen Karaoğulları, nakil sürecinin sağlıklı sürdürülmemesi nedeniyle çıkacak hataların ilerleyen süreçteki münhallere de yansıyacağını savundu.

KTOEÖS Başkanı Karaoğulları, mücadelelerine hem hukuksal hem de eylemsel boyutta devam edeceklerini kaydetti.