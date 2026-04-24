“Eşeğin Gölgesi” oyunu seyirciyle buluşacak

Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Eşeğin Gölgesi” oyunu mayıs ayında sahnelenecek.

Bakara Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Haldun Taner’in yazdığı, Baraka Tiyatro Ekibi’nin uyarladığı “Eşeğin Gölgesi” oyunu Kızılbaş Parkı Amfi Tiyatro’da seyirciyle buluşacak.

Epik tiyatronun temel yaklaşımının geleneksek tiyatro ile kaynaştığı, tek perdelik müzikli komedi türündeki politik tiyatro oyununun ilk temsili 2 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Oyun ayrıca 3 Mayıs Pazar, 10 Mayıs Pazar ve 12 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de sahnelenecek.

50 TL'den satışa sunulacak biletler, oyun günlerinde girişten temin edilebilecek.