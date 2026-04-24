"Tedbir alınmaması halinde ürün dalında kalabilir"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, önlem alınmaması halinde bir kısım narenciye ürününün dalında kalabileceğini kaydetti.

Akçın, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 valensiya ürününün 50-55 bin ton olarak tahmin edildiğini ve sadece yarısına yakının hasat edilip değerlendirildiğini, öte yandan bahçe bakım işlerine nisan sonu başlanması gerektiğini, Kurban Bayramı'nın mayısın ikinci yarısına denk gelmesi nedeniyle birçok kesim elemanının da Türkiye'ye gideceği dikkate alındığında bir kısım ürünün dalında kalma riskinin oluştuğunu kaydetti.

Akçın, "Üretici endişe içerisinde, onun için şimdiden üreticilerin mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması lazım. Konsantre tesisinin kesintisiz çalıştırılması, kesimin hızlandırılması gibi önlemler alınması gerekmektedir. Aksi takdirde hasat haziran ortalarına kadar sarkabilir ve bir kısım ürün dalında kalabilir." dedi.

Üreticinin fiyat konusunda memnun olduğunu belirten Akçın, tüccar kesiminin ürün fiyatlarını biraz yüksek bulmasına rağmen devletin belirlediği taban fiyatlar civarında alımlara başladığını kaydetti.

İsrail -ABD İran savaşının ürün satışlarını da etkilediğini kaydeden Akçın, alıcıların alımları iptal ettiğini, KKTC'deki tüccarın da aldığı bir kısım mandorayı Cypfruvex'e sıkmaya verdiğini kaydetti.

Valensiyada ise, KKTC'deki tüccarın, peşin satış yaptığı kadar ürün aldığını ifade eden Akçın, "Geçmişte olduğu gibi ürün alıp da buzluklarda muhafaza edip daha sonra satarız öngörüsünde bulunamadıkları için ürün almamayı tercih ettikleri görülmüştür." dedi.

Üreticinin ise ürününü peşin para karşılığında tüccara vermeyi tercih ettiğinden dolayı ürününü bekletmeyi tercih ettiğini kaydeden Akçın, "Ancak durum ters tepti ve ürünün çok büyük bir kısmı Cypfruvex'e kaldı." dedi.

Akçın, Cypfruvex tesislerinin biri hariç özel sektöre, yılda 6 bin ton ihracat yapma taahhüdüyle kiralandığını, ancak tesisleri kiralayan kişi veya şirketlerin çoğunun yalnız fason yaptığından dolayı da Cypfruvex'in kendi malı olan tesislerde para ödeyerek fason yapma durumuna düştüğünü kaydetti.