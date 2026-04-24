“Tütünle mücadelede genç sağlıkçılar sahada”

Toplum sağlığını tehdit eden en önemli önlenebilir risk faktörlerinden biri olan tütün kullanımıyla mücadelede genç sağlık profesyonellerinin bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu anlayışla harekete geçen, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi, öğrencilerini toplumsal sorumluluk bilinciyle geleceğe hazırlamayı sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı Tütün Kontrolü Kulübü üyesi tıp öğrencileri tarafından sağlık fakültelerinin öğrencilerine yönelik düzenlenen “Tütün Kontrolü Eğitimleri” sürüyor. Tütünsüz bir kampüs ve tütünsüz bir toplum parolası ile mayıs ayı boyunca devam edecek eğitimlerde Yakın Doğu Üniversitesi’nin tıp, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık bilimleri ve veteriner hekimliği öğrencilerine ulaşılacak.

“Tütünün Sağlık Etkisi” ve “Tütünün Ekonomik Etkisi” başlıklı iki ana bölümden oluşan eğitim programında; tütün kullanımının kalp ve damar hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına, kanser riskinden yaşam kalitesindeki düşüşe kadar pek çok olumsuz sonucu ele alınıyor. Ayrıca tütün kullanımının bireyler, aileler ve sağlık sistemleri üzerinde oluşturduğu ekonomik yük de kapsamlı biçimde değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Özen Aşut: “Amacımız, tütünsüz bir toplum hedefi doğrultusunda bilinçli ve sorumluluk sahibi sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.”

Tütün Kontrolü Kulübü tarafından yürütülen eğitimlerin sağlık alanındaki öğrencilere önemli bir kazanım sağladığını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Tütün Kontrolü Kulübü danışmanı Prof. Dr. Özen Aşut, bu tür çalışmaların toplum sağlığı açısından stratejik bir değere sahip olduğunu ifade etti. Tütün kullanımının çok boyutlu bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aşut, “Tütünle mücadele, sadece klinik bir konu değil; eğitim, ekonomi ve toplum davranışlarını kapsayan geniş bir halk sağlığı alanıdır” dedi. Genç sağlık profesyonellerinin bu konuda erken dönemde bilinçlenmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özen Aşut, “Bugün burada eğitim alan öğrenciler, yarının hekimleri, hemşireleri ve sağlık yöneticileri olacak. Bu nedenle tütünün zararlarını yalnızca teorik olarak değil, çok yönlü etkileriyle birlikte kavramaları kritik bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrenci merkezli yaklaşımını da değerlendiren Prof. Dr. Özen Aşut, “Üniversitemiz, bilimsel üretimin yanında toplum yararını önceleyen projelere büyük önem veriyor. Öğrencilerimizin bu sürece aktif olarak dahil olması da son derece kıymetlidir. Amacımız, tütünsüz bir kampüs ve tütünsüz bir toplum hedefi doğrultusunda bilinçli ve sorumluluk sahibi sağlık profesyonelleri yetiştirmektir” dedi.