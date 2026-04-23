“Liderler yakın gelecekte görüşmeye niyetli”

Kıbrıslı Türk Müzakereci Mehmet Dana ile Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau dün bir buçuk saatlik bir görüşme yaptı.

Politis gazetesi “İki Müzakereciden Güven Yaratıcı Önlemlerle İlgili Olarak Yavaş Ama İstikrarlı Adımlar- Tüm Gözler Guterres’te” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Dana ile Menelau’nun masada yer alan güven artırıcı konulardan bazıları üzerinde çalışmalarına devam ettiklerini yazdı.

Öte yandan liderlerin bir sonraki görüşmeleriyle ilgili tarihin henüz belirlenmediğini kaydeden gazete, “kaynaklarına” dayanarak liderlerin yakın bir gelecekte görüşmeye niyetli olduklarına ancak 6 Nisan’da yapılan bir önceki görüşmelerinde ilan edildiği üzere Nisan ayı içerisinde bir görüşme yapılıp yapılmayacağının kesin olmadığına işaret etti.

Gazete Dana ile Menelau’nun dünkü görüşmelerinin olumlu ilerlediğini ve teknik niteliğe sahip bir miktar güven yaratıcı önlemi tamamlayıp, liderlerin bir sonraki görüşmesinde onaya sunmalarının beklendiğini de belirtti.

Haberde yeni geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili kapsamlı tartışmalar yapılmasına rağmen, şimdilik bu hususta esaslı bir atılım olacağının görülmediği de belirtildi.

Gazete haberinin devamında Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman’ın Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda bazı somut ilerlemeler yaşandığına dair Kıbrıs Türk basınına yaptığı açıklamaya da yer verdi.

“Gözler Guterres’te”

Gazete müzakerelerin yeniden başlaması perspektifiyle ilgili olarak ise, Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) bir atılım yaşanmasının ortamı değiştirebileceği ve müzakereler için yolu açabileceğine dair umudun aşamalı olarak zayıfladığını yazdı.

Artık tüm gözlerin çıkmazı aşması için BM Genel Sekreteri Guterres’e çevrili olduğunu kaydeden gazete, Guterres’in aralık ayında görev süresi bitmeden önce son bir müdahale girşiminde bulunmaya kararlı göründüğünü belirtti.

Guterres’in kendisinden sonra gelecek BM Genel Sekreterine, müzakerelerin başlaması gibi somut bir iz bırakmak için sürece son bir ivme kazandırmaya çalışacağını öne süren gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in Türkiye’nin tepkisine veya reddine yol açacak bir isim atfetmeden, Kıbrıs sorunundaki mevcut kazanımları değerlendirmenin yollarını araştırdığını öne sürdü.

Gazete Guterres’in ileriye dönük dinamiği güçlendirmek için, Ankara’nın ilgisini uyandırmak için, Avrupa potansiyelini değerlendirmeyi arzu ettiğini de ekledi.