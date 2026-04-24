“Gerekli girişimleri başlattım, son toplantı dahil her görüşmede konuyu gündeme getirdim”

Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun N-82 tahdit koduyla Türkiye’ye girişinin engellenmesiyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gerekli girişimleri başlattıklarını; Türkiye’ye gerçekleştirdiği son ziyaret de dahil olmak üzere görüşmelerin tümünde konuyu gündeme getirdiğini ifade etti.

Erhürman son olarak Antalya Diplomasi Formu kapsamında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmiş ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da aralarında bulunduğu bir heyetle görüşme gerçekleştirmişti.

Kişisel sosyal meyda hesabından açıklama yapan Cumhrubaşkanı Erhürman, olayı dün akşam öğrendiğini ve Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdikten hemen sonra gerekli girişimleri başlattığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerin son derece özel ve önemli olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Türkiye'ye giriş yasağı uygulaması ile karşılaşmış yurttaşlarımızın çoğu yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlamış, orada dostlukları, anıları olan insanlardır” dedi.

“Görevimin, üzülmekle yetinmemek olduğunun bilincindeyim”

“Bu yurttaşlarımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri olarak bizden, tabi oldukları işlemler ve bunların gerekçeleri ile ilgili bilgi alma, bu gerekçelerle ilgili hatalar, yanlışlıklar varsa bunların düzeltilmesini isteme hakları vardır” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“Sevgili Senih Çavuşoğlu'nun yaşadığı sıkıntı dolayısıyla üzgünüm. Ama Cumhurbaşkanı olarak görevimin üzülmekle yetinmemek olduğunun da bilincindeyim.”

“Girişimlerimiz devam edecek”

Göreve geldiği günden beri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda yetkili makamlarıyla yaptığı tüm görüşmelerde konuyu gündeme getirdiğini, bu durumu kamuoyuyla paylaştığını belirten Erhürman, “Buna gerçekleştirdiğim son görüşme de dahildir” dedi.

Erhürman, “Bu konudaki belirsizliklerin ve sorunların giderilmesi için girişimlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.