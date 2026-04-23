CSO’nun 23 Nisan Konseri yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO) tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen özel konser, Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirildi.

Konseri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman izledi. Yoğun katılımın olduğu konserde, izleyiciler programı ilgiyle takip etti.

Orkestra şefliğini Ali Hoca’nın üstlendiği konserde, keman sanatçıları Asya Kördeve ve Asya Sağıroğluları solist olarak sahne aldı. Türk Maarif Koleji Ortaokul Korosunun da yer aldığı programda koro şefliğini Emine Ferit yaptı.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda ve KKTC Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen konser, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.