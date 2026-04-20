Kıbrıslı sanatçı Sanıvar, esnek formda bir kâğıt geliştirdi

Kıbrıslı sanatçı ve araştırmacı Feza Aygın Sanıvar'ın bitkisel liflerden ürettiği el yapımı kâğıt çalışmalarına yenilikçi bir yaklaşım getirerek esnek formda bir kâğıt geliştirdiği belirtildi.

Doğal liflerin özel işlemlerle dönüştürülmesiyle elde edilen bu malzemenin, klasik kâğıdın ötesine geçerek esnek yapısıyla dikkat çektiği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Sanıvar’ın uzun süredir sürdürdüğü araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bu çalışma, kâğıdı yalnızca yazı ve resim yüzeyi olmaktan çıkarıp; tasarım, moda ve sanat alanlarında kullanılabilecek alternatif bir malzemeye dönüştürüyor.

Doğal dokusu ve bitkilerin kendi renklerini koruyan yapısıyla öne çıkan esnek bitkisel kâğıt; çanta, aksesuar, takı ve sanatsal üretimlerde yeni bir ifade alanı sunuyor.