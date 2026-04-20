Altın Lale gelecekte geçen Ai yaratımı aşk hikayesine gitti

Murat OBENLER/İSTANBUL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali, The Marmara Taksim’de yapılan ödül töreniyle sona erdi. Kısa ve uzun metrajlı toplam 39 filmin yarıştığı yarışmalı bölümlerde kazananlar Onur Özaydın’ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödülleri aldı.

Altın Lale Yarışması’nda En İyi Film Prenses Mumbi’nin oldu

Yönetmen David Mackenzie’nin başkanlığını yürüttüğü Altın Lale Yarışması’nda Altın Lale’yi bu yıl, Damien Hauser’in yönettiği Memory of Princess Mumbi / Prenses Mumbi kazandı. Ödülü jüri başkanı, yönetmen David Mackenzie açıkladı. Altın Lale Ödülü, Şakir Eczacıbaşı anısına Eczacıbaşı Topluluğu tarafından 30.000 avro tutarında para ödülüyle destekleniyor.

Altın Lale En İyi Film: Prenses Mumbi (Yön: Damien Hauser)

Jüri Özel Ödülü: Resurrection / Diriliş (Yön: Bi Gan)

En İyi Yönetmen Ödülü: Ma frère /Yaz Kampı (Yön: Lise Akoka-Romane Gueret)

En İyi Senaryo Ödülü: Rose (Yön: Markus Schleinzer ile Alexander Brom)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Karanlıkta Islık Çalanlar filmindeki rolüyle İnci Sefa Cingöz

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ölü Köpekler Isırmaz filmindeki rolüyle Kemal Burak Alper

Altın Lale jürisi ayrıca György Pálfi’nin yönettiği Tavuk filmine mansiyon verdi.

Kısa Film Yarışması:

İFF’nin kısa film yapımını özendirmek, bu alandaki gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri festival izleyicisiyle buluşturmak amacıyla başlattığı ulusal nitelikli Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 11 film yer aldı. En İyi Kısa Film Ödülü’nü Dalya Keleş’in yönettiği Yerçekimi kazandı. Jüri, ayrıca Berna Sitera Değirmen’in yönettiği Aşk ve Diğerleri’ni mansiyona layık gördü.

Yeni Bakışlar’da En İyi Film 32 Metre

Bu yıl, Seyfi Teoman Ödülü’ne 13 ilk veya ikinci yerli film aday oldu. En iyi filme verilen ödül, genç yaşta kaybettiğimiz yapımcı ve yönetmen Seyfi Teoman’ın adını yaşatmak amacıyla veriliyor.

Seyfi Teoman En İyi Film Ödülü: 32 Metre (Yön: Morteza Atabaki)

En İyi Senaryo: En Güzel Cenaze Şarkıları (Yön: Ziya Demirel & Yusuf Tan Demirel)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Keçi501 (Reşat Okan Candemir)

En İyi Kurgu Ödülü: 32 Metre (Morteza Atabaki)

En İyi Sanat Yönetimi Ödülü: İsimsiz Eserler Mezarlığı (Elif Öner)

En İyi Müzik Ödülü: İsimsiz Eserler Mezarlığı (Efe Demiral)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: En Güzel Cenaze Şarkıları (Esra Dermancıoğlu)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Annem Hakkında (Burak Dakak)

En İyi Yard. Kadın Oyuncu Ödülü: En Güzel Cenaze Şarkıları (Çağdaş Ekin Şişman)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: En Güzel Cenaze Şarkıları (Özer Keçeci)

Bağımsız Ödüller de dağıtıldı

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI ve Türkiye’den üç farklı meslek kuruluşu (Film-Yön, BSB ve SİYAD) festivaldeki filmleri bağımsız jürileriyle değerlendirdi. Altın Lale Yarışması’nda Mark Jenkin’in yönettiği Rose of Nevada, FIPRESCI Ödülü’ne layık görüldü.

Film-Yön jürisi, En İyi Yönetmen Ödülü’nü, yakın zamanda kaybettiğimiz usta yönetmen Osman Sınav anısına, Bağlar, Kökler ve Tutkular filmiyle Sunay Terzioğlu’na takdim etti.

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) jürisi ise Volkan Üce’nin yönettiği 2m2 filmini ödüllendirdi.

SİYAD jürisi de En İyi Film Ödülü’nü Melik Kuru’nun yönettiği İsimsiz Eserler Mezarlığı filmine takdim etti.