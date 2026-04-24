Lefkoşa Belediye Orkestrası işaret dili eğitimi verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), ilkokul öğrencilerine sanat kullanarak işaret dili eğitimi verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sanatla Öğreniyorum: Ellerimiz Konuşuyor" projesiyle, işitme engelli bireylerle iletişim konusunda farkındalık yaratmanın amaçlandığı kaydedildi.

Empati kurabilen, farklılıklara saygılı ve iletişime açık bireylerin gelişmesine yardımcı olmanın hedeflendiği belirtilen açıklamaya göre, projede proje yaratıcısı, anlatıcı Sanem Koç, müzisyen Reşat Kortan, oyuncu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Yetişkinler Sahnesi’nden Fatoş Tunar ve Sonat Çağlar yer alacak.

Sanem Koç, projenin toplumsal farkındalık ve kapsayıcı iletişim için önemli bir adım olduğunu söyledi ve “Ellerimiz Konuşuyor projesiyle çocukların işaret diliyle tanışmalarını sağlarken, işitme ve konuşma engelli bireyler ile işaret dili dışında başka nasıl iletişim kurulabileceğine dair farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Çocukların iletişimin farklı yollarını keşfetmeleri ve bu alanda bilinç geliştirmelerine katkı koymak bizim için çok değerli” diye konuştu.

İlkokul 4. ve 5. sınıf öğencilerine yönelik etkinlik programı şöyle:

"27 Nisan Pazartesi – YDÜ İlkokulu, 28 Nisan Salı – 9 Eylül İlkokulu, 29 Nisan Çarşamba – Çağlayan İlkokulu, 29 Nisan Çarşamba – Arabahmet İlkokulu, 29 Nisan Çarşamba – Necati Taşkın İlkokulu, 30 Nisan Perşembe – Atatürk İlkokulu, 30 Nisan Perşembe – Haspolat İlkokulu, 5 Mayıs Salı – Şht. Yalçın İlkokulu, 8 Mayıs Cuma – Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, 11 Mayıs Pazartesi – Şht. Tuncer İlkokulu, 20 Mayıs Çarşamba – Gelibolu İlkokulu."