“Daha adil bir memleket için mücadele sürecek”

Sendikalar, UBP-YDP-DP Hükümeti'nin, halkın cebine göz diken hayat pahalılığı düzenlemesine karşı yürütülen mücadelenin hedeflerine ulaştığını birlikteliğin süreceğini vurguladı. “Korkmayın, biziz halk!” mesajı verilen açıklamada, daha adil bir ülke için mücadelenin devam edeceği ifade edildi.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, bu topraklarda var olmak, kök salabilmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakabilmek adına mücadelenin sürdüğünü belirtti. Açıklamada, “Sendikalar olarak bu topraklarda varolmak, kök salabilmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakabilmek adına mücadelemiz devam ediyor ve edecektir.” denildi.

UBP-YDP-DP Hükümeti’nin ortaya çıkan ekonomik krizin bedelini emekçilere ödetmek amacıyla meclise getirdiği Hayat Pahalılığı Yasası’na karşı verilen mücadelenin zaferle sonuçlandığı belirtilen açıklamada, “Bizler bu mücadelenin ilk günü ne demişsek, tüm sendikalar ortak olarak ne karar almışsak, bugün de o noktada mücadelemize devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilk günden itibaren yasanın meclis gündeminden çekilip komiteye gönderilmesi ve süreç içerisinde alınan yasa gücünde kararnamenin iptal edilmesine yönelik mücadele verildiği kaydedilerek, “Gelinen aşamada her iki hedefimize de üyelerimizin desteğiyle varmış durumdayız.” denildi.

Sendikalar, farklı dünya görüşlerine sahip çok sayıda örgütün ortaklaşmasının emek mücadelesi açısından önemli bir birliktelik yarattığını belirterek, “Bu birliktelik emek mücadelesi tarihine altın harflerle yazılacak bir bütünlüğe sahne olurken, gelecek adına da tüm halkımıza umut olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Mücadelenin sona ermediği vurgulanan açıklamada, “Bizlerin halkımıza bir sözümüz var, daha adil, daha eşit, daha yaşanılabilir, daha demokratik bir memleket için mücadelemiz her alanda ve her anlamda devam edecektir.” denildi.

Açıklamada ayrıca, süreçte destek veren tüm üyelere, dayanışma gösterenlere, meclis içi ve dışındaki muhalefet partilerine ve basın emekçilerine teşekkür edildi.

Sendikalar açıklamalarını, “Korkmayın, biziz halk!” sözleriyle tamamladı.