“Gerek duyulursa TC, İngiliz Üsleri ya da güneyden isteriz”

Aygün Bahar ÖKMEN

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yangın riski de artmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Limasol’da çıkan yangın, özellikle Kıbrıs’ın kuzeyinin yangına ne kadar hazırlıklı olduğunu sorgulattı. Güneydeki Orman Dairesi önümüzdeki yangın sezonunda, orman yangınlarına 8 hava aracı ve 800 ek orman itfaiyecisi ile müdahale etmeye hazırlanıyor. Ateş yakmaya çok daha sert cezalar verilmesi kararı alındı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde ise Orman Dairesi bütçesinde helikopter alımı yer almıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, “Gerek duyulması halinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterler yangını söndürme kabiliyetine sahiptir” dedi. Poyraz, yine gerek duyulması halinde Türkiye’den, İngiliz Üsleri’nden veya güneyden yardım talep edilebileceğini ifade etti.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz:

“Şu anda Orman Dairesi bütçesinde helikopter alımı yer almamaktadır”

YENİDÜZEN’e konuşan Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Kıbrıs’ın kuzeyinin yangın sezonuna yaklaşıldığı şu günlerde helikopter alımı ve yangın riski için alınacak önlemleri değerlendirdi. Poyraz, henüz 1 ay önce göreve geldiğinin altını çizerek “Şu anda Orman Dairesi bütçesinde helikopter alımı yer almamaktadır” dedi.

“Türkiye’den helikopter gönderilebilir veya gönderilmeyebilir”

Geçtiğimiz senelerde Türkiye’den gelen helikopter hakkında konuşan Poyraz, “İki ülke arasındaki protokol gereği iki seneliğine gönderildi helikopter. Türkiye’de yangın sezonu Haziran’da başlar. Türkiye helikopterlerini bu aylarda temin eder. Sonrasında ülkemiz Bakanlıkları girişimde bulunursa Türkiye’den helikopter gönderilebilir veya gönderilmeyebilir” ifadelerine yer verdi.

“Gerek duyulması halinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterler yangını söndürme kabiliyetine sahiptir”

Poyraz, ülkemizde yaşanan Merslinlik yangın felaketinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterlere yangın söndürücü aparat alındığını ifade ederek, “Gerek duyulması halinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterler yangını söndürme kabiliyetine sahiptir” şeklinde konuştu. Poyraz, gerekli durumlarda İngiliz üslerinden veya Kıbrıs’ın güneyinden de yardım istenebileceğini ifade etti. “Siyasidir ancak böyle bir imkan vardır” dedi. Poyraz, yine gerekli olması durumunda Türkiye’den kalkacak olan yangın helikopterlerinin kısa sürede adaya ulaşabileceğine vurgu yaptı.

Yangın ekiplerinin oluşturulmaya başlandığını dile getiren Poyraz, “Hemen hemen her bölgede iş makineleri yangın emniyet yol ve şeritlerini açıyor. Kaymakamlıklar ilçe emniyet kurullarını oluşturuyor. Neler yapılacağı, ne tedbirler alınacağı belirlenmiş durumdadır” şeklinde konuştu.

“1 hektardan fazla alanın yanmasına sebebiyet verenlere 100 asgari ücrete kadar ceza”

1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında yangın sezonunda olacağımızı hatırlatan Poyraz, bu aylarda ateşli piknik alanları dışında ateş yakmanın kesinlikle yasak olduğuna vurgu yaptı. Yasada yapılan değişikliğe işaret ederek 1 hektardan fazla alanın yanmasına sebebiyet verenlerin 100 asgari ücrete kadar ceza alabileceğini dile getirdi. “İnsanları duyarlı olmaya davet ediyorum” diyen Poyraz, herhangi bir yangın görmeleri halinde kişilerin 177 veya 199 ihbar hatları üzerinden ihbarda bulunmalarını istedi.