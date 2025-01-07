“Gerçekler manipülasyonla örtülemez”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekteri, Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ve danışmanlarının gerçekleri yalanlarla örtme girişimlerinin bir kez daha gün yüzüne çıktığını söyledi.

“Kıbrıs Gazetesi, Sayın Ersin Tatar’ın danışmanı Sayın Işıksal’ın katıldığı bir TV programını manşetten vererek, “Raporda ‘Federasyon’ kelimesi geçmiyor” başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde ayrıca, Avrupa Birliği tarafından yürütülen Eurobarometer araştırmasından hareketle, Kıbrıslı Rumların artık federasyon çözüm modelini desteklemediği iddia edilmiş ve hatta “Rumlar da ‘iki devlet’ diyor” ifadesine yer verilmiştir.” diyen Akansoy, iddiaların bilimsel temelden yoksun olduğunu vurguladı.

Eurobarometer araştırmalarının AB genelindeki sosyal, ekonomik ve siyasi eğilimleri ölçmek amacıyla standart sorularla düzenlendiğini kaydeden Akansoy, “Bu araştırmalarda Kıbrıs sorununun çözüm modeli gibi spesifik siyasi meselelere dair sorular yer almaz. Haberleştirilen programda öne sürülen ifadelerin, Eurobarometer sonuçlarıyla desteklenmediği açıktır.” dedi.

Akansoy sözlerine şöyle devam etti:

“Araştırmayı incelediğimizde, Kıbrıslı Rumlara veya Kıbrıslı Türklere federasyon ya da iki devlet çözüm modeli hakkında özel bir soru yöneltilmediği net bir şekilde görülmektedir. Bu durum, yapılan haberin büyük bir manipülasyon ve gerçek dışı bir iddiadan ibaret olduğunu kanıtlamaktadır.

Daha da kaygı verici olan, danışman Sayın Işıksal’ın, federasyon çözüm modelini savunan kişileri psikolojik bir vaka gibi göstermesi ve BM raporlarına dair yaptığı yanlış değerlendirmelerdir. BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili kararlarının içeriğini bilmemesi veya göz ardı etmesi kabul edilemez.

Bu kararlar, Güvenlik Konseyi’nin yetki sınırları dahilinde uluslararası hukuka uygun olarak alınmıştır ve herhangi bir rapor yazarı, bu sınırların dışına çıkamaz.

Sonuç olarak, AB’nin prestijli araştırmalarından biri olan Eurobarometer’i manipüle ederek kamuoyunu yanıltma çabası, büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Gerçekler karşısında sarsılan bir siyasi duruşun, bilime ve doğrulara saygı göstermesi beklenir.”